В сентябре 2024 г. «Электросеть» в соответствии с обязательствами по ранее заключенному договору предоставила площадку с декорациями «Тукан гала продакшн», чтобы она передала ее для съемок компании «Студия Третий Рим», также отмечается в материалах дела. Гендиректора обоих обществ подписали и заверили печатями акт приема-передачи, где указано, что «стороны взаимных претензий друг к другу не имеют». Съемки на этой локации были завершены в декабре 2024 г.