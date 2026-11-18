Подрядчик взыскал с одного из создателей сериала «Арсеньев» более 400 млн рублейШансы на полное оспаривание взыскания в апелляции невысоки, считают юристы
Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Тукан гала продакшн» 411,6 млн руб. в пользу застройщика ООО «Электросеть», следует из данных картотеки арбитражных дел. Поводом для иска стала задолженность по оплате работ за строительство декораций к сериалу «Арсеньев», указано в материалах дела. С представителями истца и ответчика связаться не удалось. ООО «Тукан гала продакшн» уже подало апелляционную жалобу, суд пока не принял ее к рассмотрению. Сериал «Арсеньев» произведен продакшеном «Студия Третий Рим» по заказу Okko и телеканала «Россия 1».
В сентябре 2024 г. «Электросеть» в соответствии с обязательствами по ранее заключенному договору предоставила площадку с декорациями «Тукан гала продакшн», чтобы она передала ее для съемок компании «Студия Третий Рим», также отмечается в материалах дела. Гендиректора обоих обществ подписали и заверили печатями акт приема-передачи, где указано, что «стороны взаимных претензий друг к другу не имеют». Съемки на этой локации были завершены в декабре 2024 г.