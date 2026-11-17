По данным «Коммерсантъ», с апреля по июль 2026 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 11 исков к Arctic Seafoods от рыболовных компаний Мурманской и Архангельской областей, связанных с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом. Все претензии касаются неоплаченных поставок крабовой продукции. Часть дел еще рассматривается, по некоторым иски уже частично удовлетворены.