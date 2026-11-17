Суд взыскал с дистрибутора крабов из США $52 млн в пользу российской компании
Арбитражный суд Москвы взыскал $52,8 млн (около 4,3 млрд руб.) с американского дистрибутора крабов Arctic Seafoods в пользу мурманской рыбопромышленной компании «Фростер». Это следует из картотеки арбитражных дел.
Как пишет «Коммерсантъ», причиной судебного разбирательства стала задолженность американской компании за поставки краба по договору, заключенному в 2021 г. «Фростер» выполнил свои обязательства и поставил продукцию в полном объеме, но Arctic Seafoods не смогла оплатить товар из-за введенных США ограничений на импорт российских морепродуктов.
В 2022 г. Вашингтон запретил прямой импорт рыбы и морепродуктов из России. В декабре 2023 г. ограничения распространили в том числе на крабов российского происхождения, даже если продукция прошла переработку в третьих странах.
По данным «Коммерсантъ», с апреля по июль 2026 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 11 исков к Arctic Seafoods от рыболовных компаний Мурманской и Архангельской областей, связанных с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом. Все претензии касаются неоплаченных поставок крабовой продукции. Часть дел еще рассматривается, по некоторым иски уже частично удовлетворены.