Шурыгину оставили под арестом до конца года
Блогера Диану Шлянину (до замужества – Шурыгина) оставили в СИЗО до 19 декабря, сообщили в московских судах общей юрисдикции.
Решение вынес Троицкий райсуд Москвы.
Шурыгиной вменяется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Диана Шурыгина получила широкую известность в 2017 г. после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», где заявила, что стала жертвой изнасилования.