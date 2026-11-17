11 сентября «Ведомости» писали, что сводный ИБК три месяца подряд находился в отрицательной области. Показатель в сентябре был на уровне -2,3 пункта (п.) после -2,4 п. в августе. За III квартал показатель составил -2,7 п. после +1,4 п. в апреле – июне и +0,4 п. в январе – марте. В комментарии ЦБ говорилось, что отрицательное значение сводного ИБК означает, что в оценках текущей ситуации и ожиданиях преобладают негативные оценки, условия для ведения бизнеса характеризуются как неблагоприятные.