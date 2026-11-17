Ценовые ожидания бизнеса в ноябре снизились до 18,6 пункта
Ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились до 18,6 пункта с 20,7 пункта в октябре. Динамика отмечалась почти во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Такие данные приводит Банк России.
Краткосрочные ожидания компаний по спросу в ноябре продолжили повышаться после заметного снижения в мае – июле. Текущие оценки предприятий по спросу относительно октября снизились в целом по экономике.
Индикатор бизнес-климата (ИБК, отражает баланс спроса и предложения) вырос на 0,1 п. и составил 1,1 п. Оценки делового климата оставались позитивными, и краткосрочные ожидания компаний продолжили расти.
Ожидания предприятий по производству в ноябре увеличиваются четвертый месяц подряд. Они возросли до 9,5 п. (+0,8 п.) и превысили уровень первого полугодия текущего года.
11 сентября «Ведомости» писали, что сводный ИБК три месяца подряд находился в отрицательной области. Показатель в сентябре был на уровне -2,3 пункта (п.) после -2,4 п. в августе. За III квартал показатель составил -2,7 п. после +1,4 п. в апреле – июне и +0,4 п. в январе – марте. В комментарии ЦБ говорилось, что отрицательное значение сводного ИБК означает, что в оценках текущей ситуации и ожиданиях преобладают негативные оценки, условия для ведения бизнеса характеризуются как неблагоприятные.