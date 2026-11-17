За другие нарушения порядка проведения публичных мероприятий штрафы для граждан составят 15 000-25 000 руб., для должностных лиц – 30 000-60 000 руб., для организаций – 100 000-200 000 руб. Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафа за мелкое хулиганство с 500-1000 до 1000-2000 руб. За сопротивление сотруднику полиции взыскание увеличится с 1000-2000 до 3000-7000 руб.