При этом он указал, что линия Европы остается прежней – выстраивать архитектуру безопасности против России, а не с ней. «Но то, что они пока вытворяют, пытаются втиснуться, пытаются, как у нас говорят, качать права свои и одновременно заявляют, что никаких архитектур им больше не надо, у них есть НАТО и Евросоюз. А это означает что? Это означает, что их линия сохраняется на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против Российской Федерации», – подчеркнул глава МИД РФ.