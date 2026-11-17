Что рассказал Лавров о встрече Путина, Трампа, Си и переговорах по УкраинеПовестка встречи сформирована, а Европу придется вовлечь в переговоры
- О повестке встречи трех лидеров
- Об украинском урегулировании и роли Европы в нем
- О Борисе Джонсоне и водке
Повестка встречи лидеров России, США и Китая сформирована, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также заявил, что переговоры в формате Россия – США – Украина продолжатся, а размещение европейских войск на Украине будет означать прямое участие Европы в конфликте. «Ведомости» собрали главное из заявлений министра на пресс-конференции в Маниле по итогам Восточноазиатского саммита.
О повестке встречи трех лидеров
Лавров сообщил, что повестка встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сформирована, но у лидеров будет возможность и для свободного обмена мнениями. «Не буду комментировать, что говорят другие участники по поводу содержательной стороны готовящегося мероприятия. Но примерно понятно, о чем будут говорить лидеры», – сказал он.
Министр также заявил, что провести еще одну встречу в трехстороннем формате будет нетрудно, если лидеры останутся довольны предстоящим контактом в Шэньчжэне. «Если трем лидерам понравится, если они увидят в этом пользу, – это не так сложно, еще раз собраться», – сказал Лавров.
Об украинском урегулировании и роли Европы в нем
Разговор в формате Россия – США – Украина обязательно продолжится, заявил Лавров и предложил не делать сейчас заявлений, которые могут помешать.
По словам министра, европейцев в конечном счете придется включить в урегулирование. «Да, наверное, правы те, кто говорит, что в конечном счете это все-таки один регион и придется каким-то образом вовлекать европейцев», – отметил Лавров.
При этом он указал, что линия Европы остается прежней – выстраивать архитектуру безопасности против России, а не с ней. «Но то, что они пока вытворяют, пытаются втиснуться, пытаются, как у нас говорят, качать права свои и одновременно заявляют, что никаких архитектур им больше не надо, у них есть НАТО и Евросоюз. А это означает что? Это означает, что их линия сохраняется на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против Российской Федерации», – подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров заявил, что размещение любых европейских военных контингентов на Украине будет означать прямое участие Европы в конфликте. «Их тысячи раз предупреждали, начиная с президента, и ваш покорный слуга, и другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое неоспоримое вступление Европы в войну», – сказал он. По словам министра, Европе «необходимо перемирие, чтобы тут же ввести туда стабилизационные силы».
Москва не получала официальных сообщений о возможности участия президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах по украинскому урегулированию. Он напомнил, что Макрон уже «проявил переговорный талант» во времена минских договоренностей.
Лавров также подчеркнул, что от своих целей Москва не откажется. «Смею вас заверить: могут быть и будут, и неоднократно, тактические ходы, но цели наши озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли», – сказал он. Министр добавил, что Россия «не за территорию воюет, мы за людей воюем, которых лишили базовых прав».
По словам Лаврова, договоренности Анкориджа сорвали европейцы. «Мы были уже вот на стадии договоренности, окончательной договоренности в Анкродже, которую отвергли европейцы, а потом гордо сказали, что мы похоронили Анкоридж», – заявил он.
О Борисе Джонсоне и водке
Лавров прокомментировал рассказ экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о визите в Москву в 2017 г., когда он занимал пост главы МИДа. Джонсон утверждал, что Лавров заставил его выпить много водки перед жарким камином.
«Это любимое место всех наших гостей. Это была зима. Он приехать хотел еще годом раньше. Потом в последний момент отменил. Ну и ради Бога, мы забыли про него. А он через год опять говорит, я вот все-таки хочу приехать. И это место зимой самое почетное. Спиной к камину. Тебе хорошо, тебе тепло», – сказал Лавров. Он также добавил: «Делают же какие-то манипуляции с организмом, чтобы он отторгал потом спиртное. Кто знает».