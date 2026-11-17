Лавров: НАТО под лозунгами неделимости безопасности заводит военный ресурс в АТР
НАТО активно заводит свой военный ресурс в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), прикрываясь неделимостью безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая на заседании 21-го Восточноазиатского саммита (ВАС).
«Под лозунгами неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона сюда активно заводится военный ресурс НАТО», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
17 ноября Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите. В мероприятиях АСЕАН 2026 г., которые предшествуют саммиту АТЭС в Китае, также примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер КНР Ли Цян и др.
ВАС в Маниле проходит в рамках программы саммита АСЕАН, который стартовал 15 ноября.