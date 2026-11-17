17 ноября Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите. В мероприятиях АСЕАН 2026 г., которые предшествуют саммиту АТЭС в Китае, также примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер КНР Ли Цян и др.