В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, американская сторона провела консультации с представителями России, Украины и европейских стран, а также работает над организацией переговоров в ближайшее время.