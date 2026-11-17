Рябков: сроки и место нового раунда переговоров по Украине неизвестны
«Нет. Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам», – сказал Рябков.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата новой трехсторонней встречи России, США и Украины еще не согласована. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение переговоров в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону. Ушаков также подчеркнул, что участие европейских представителей в следующем раунде с Россией не согласовывалось.
В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, американская сторона провела консультации с представителями России, Украины и европейских стран, а также работает над организацией переговоров в ближайшее время.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи стороны договорились о масштабном обмене военнопленными и продолжении диалога.
12 ноября Рябков отметил, что переговоры в Абу-Даби создали основу для дальнейшей работы. По его словам, стороны впервые в этом формате сосредоточились на обсуждении будущей архитектуры безопасности в Европе.