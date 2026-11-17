НАТО привлечет коммерческие ракеты и космодромы для запуска спутников
НАТО запустило программу Starlift, которая позволит странам альянса использовать коммерческие ракеты и космодромы для вывода спутников на орбиту. Об этом сообщила заместитель генсека организации Радмила Шекеринска на технологической конференции NATO Edge в турецком Измире, передает Bloomberg.
В рамках инициативы участвующие страны смогут бронировать места на коммерческих ракетах, запускаемых с космодромов государств НАТО и Южной Кореи. Программа также предусматривает подготовку и испытание механизмов оперативного запуска спутников в кризисных ситуациях.
По данным альянса, использование коммерческой инфраструктуры позволит повысить устойчивость космических систем, обеспечивающих связь, навигацию, разведку и противоракетную оборону. Среди основных угроз НАТО называет кибератаки и подавление сигналов спутников.
Финансировать Starlift согласились 10 стран НАТО, включая Германию, Великобританию, Канаду и Турцию, а также Южная Корея. В ближайшие два года Агентство НАТО по связи и информации планирует заключить контракты с частными компаниями примерно на 2,7 млрд евро ($3,1 млрд). Средства направят в том числе на космические технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и кибербезопасность.
14 августа Politico сообщило, что НАТО планирует внедрить беспилотники с искусственным интеллектом для укрепления восточного фланга альянса. Они войдут в единую систему наблюдения вдоль границ с Россией и Белоруссией, которая объединит тысячи дронов, датчиков и спутников.