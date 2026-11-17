Финансировать Starlift согласились 10 стран НАТО, включая Германию, Великобританию, Канаду и Турцию, а также Южная Корея. В ближайшие два года Агентство НАТО по связи и информации планирует заключить контракты с частными компаниями примерно на 2,7 млрд евро ($3,1 млрд). Средства направят в том числе на космические технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и кибербезопасность.