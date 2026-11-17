CNN: Иран разрабатывает план по подрыву «грязной бомбы» в Вашингтоне
Тегеран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на семерых американских чиновников.
Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения. «Однако планы, обнаруженные [разведкой] США, были очень конкретными и включали в себя места и цели, что вызвало волну планирования действий США на случай непредвиденных обстоятельств», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис заявила, что США «отслеживают все потенциальные угрозы, но на данный момент нет никаких достоверных угроз для страны».
15 ноября израильские СМИ сообщили, что «Моссад» предупредил ЦРУ о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации, в том числе с помощью беспилотников. На фоне угроз в США резко усилили меры безопасности. По данным Israel Hayom, высокопоставленных чиновников перевели из их домов на защищенные объекты, а их публичные появления на открытом воздухе сократили.