Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения. «Однако планы, обнаруженные [разведкой] США, были очень конкретными и включали в себя места и цели, что вызвало волну планирования действий США на случай непредвиденных обстоятельств», – говорится в сообщении.