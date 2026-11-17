«Вместе эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность, чтобы вести переговоры по оставшимся сложным вопросам с Россией и строить более светлое будущее для своего народа», – заявил Кушнер, добавив, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.