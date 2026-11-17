Кушнер назвал три ключевых элемента плана США по Украине
Переговорщик от США, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер перечислил три основных элемента, через которые был достигнут значительный прогресс на пути к видению «суверенной, безопасной и процветающей» Украины. Об этом он написал в соцсети X.
Речь о «сильных, надежных гарантиях безопасности для защиты Украины от будущей агрессии», пути к членству в Евросоюзе, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе, и комплексный план процветания, разработанный с Европой, Всемирным банком и другими «для поддержки финансовой стабильности Украины, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста».
«Вместе эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность, чтобы вести переговоры по оставшимся сложным вопросам с Россией и строить более светлое будущее для своего народа», – заявил Кушнер, добавив, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.
Кушнер также заявил о начале подготовки повестки следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Стороны обсудили достигнутый прогресс в вопросе украинского урегулирования и следующие шаги.