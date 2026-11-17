Поправки в НК, в частности, включают норму о том, что передача материалов проверки в следственные органы при наличии одобренной рассрочки, отсрочки или мирового соглашения может происходить в строго определенных законом случаях. Среди них, например, истечение одного месяца после отмены согласованной реструктуризации долга, его неуплата по истечении срока отсрочки или рассрочки, расторжение судом мирового соглашения и т. п. То есть фактически налоговые органы не смогут в период действия реструктуризационных мер извещать следствие о таких компаниях-нарушителях, а оно, в свою очередь, возбуждать против них уголовное дело.