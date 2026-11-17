Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в законодательство о госзакупках (44-ФЗ) и закупках госкомпаний (223-ФЗ), подготовленный сенаторами и депутатами во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в правительстве. Инициатива касается в том числе борьбы с неоплатой контрактов в адрес малого и среднего бизнеса, а также ужесточения контроля за другими недобросовестными практиками заказчиков.