Источники «Ведомостей»: зернотрейдер «Деметра-холдинг» сокращает штатНесмотря на паузу в работе глубоководных терминалов, их рабочие коллективы сохранят, заявили в компании
Один из крупнейших зернотрейдеров России – «Деметра-холдинг» проводит сокращение штата, связанное с приостановкой работы зерновых терминалов на Черном море и назначением новых топ-менеджеров, сообщили «Ведомостям» два источника в компании.
По словам одного из них, численность сотрудников может снизиться вдвое. Второй собеседник добавил, что сокращения затронули в том числе менеджеров высшего звена. Они проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных топ-менеджеров, пояснил собеседник. Кого именно, он не уточнил.
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