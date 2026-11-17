По словам одного из них, численность сотрудников может снизиться вдвое. Второй собеседник добавил, что сокращения затронули в том числе менеджеров высшего звена. Они проводятся по рекомендации одного из недавно назначенных топ-менеджеров, пояснил собеседник. Кого именно, он не уточнил.