Песков добавил, что встреча лидеров России, США и КНР сложна и не имеет аналогов в современном мире. Он также призвал не забывать, что Россия и Китай в основе мироустройства видят многополярность, т. е. они отвергают положения, при которых «кто-то решал и предрешал судьбы других стран», а значит, Россия и Китай – точно не те страны, которые будут стремиться к обратному.