Песков призвал не сравнивать встречу глав РФ, США и КНР с Ялтинской конференцией
Сравнивать встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все сравнения с Ялтой – это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью. И с Тегераном тоже. Все совсем не так», – сказал он.
Песков добавил, что встреча лидеров России, США и КНР сложна и не имеет аналогов в современном мире. Он также призвал не забывать, что Россия и Китай в основе мироустройства видят многополярность, т. е. они отвергают положения, при которых «кто-то решал и предрешал судьбы других стран», а значит, Россия и Китай – точно не те страны, которые будут стремиться к обратному.
«Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас наши судьбы, и никогда не будем посягать на то, чтобы решать судьбы других», – заключил он.
21 октября The Wall Street Journal, сравнивая трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 г., писала, что Трамп заинтересован в проведении саммита с Путиным и Си Цзиньпином. По данным газеты, смягчение санкций в отношении российской нефти и дизельного топлива свидетельствует о желании США добиться более масштабных соглашений с Москвой. Газета предупреждает, что договоренности такого масштаба могут «привести к расколу НАТО, ослаблению американских позиций в Тихоокеанском регионе и усилению давления Китая на Тайвань».