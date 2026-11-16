Кабмин выделил более 3 млрд рублей на достройку первых Ил-114-300

Кабмин выделил более 3 млрд рублей на достройку первых Ил-114-300Трудоемкость выпуска этих судов оказалась выше ожидаемой
Распоряжением правительства от 14 ноября 3,16 млрд руб. из резервного фонда направлено на дофинансирование строительства первых серийных пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом говорится в сообщении кабмина 16 ноября.
Средства будут направлены в виде субсидии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Как следует из распоряжения, они предназначены для капитальных вложений в приобретение отечественных воздушных судов по контракту, который ГТЛК заключила в 2020 г. с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»).
Согласно этому контракту, общая стоимость трех Ил-114-300 составляет 4,3 млрд руб. Изначально ГТЛК планировала получить эти воздушные суда (ВС) в 2023 г. Сертификат типа Ил-114-300 получил только летом 2026 г. с некоторыми эксплуатационными ограничениями (об этом «Ведомости» писали 9 июля). ГТЛК приобретет самолеты у ОАК и передаст их перевозчику на условиях льготного лизинга.
Нынешнее распоряжение опирается на постановление правительства № 1798 (от 24 декабря 2019 г.), которым регламентирован механизм субсидирования через увеличение уставного капитала ГТЛК. Согласно этому постановлению, государство выделяет средства на закупку отечественных самолетов, а Минтранс затем направляет их на увеличение уставного капитала лизинговой компании.
При этом перечень конкретных типов судов и суммы неоднократно корректировались – в частности, самолета Ил-114-300 в первоначальной редакции постановления № 1798 не было. В исходный перечень вошли вертолеты Ми-8 и «Ансат», самолеты SSJ100 и L-410. Общий объем субсидии на их покупку составлял 4,9 млрд руб.
Строительство первых серийных самолетов Ил-114-300 велось параллельно с процессом сертификационных испытаний, чтобы ускорить сроки поставки, говорит представитель ОАК. В конструкцию самолета и его систем вносились коррективы по итогам испытаний, поэтому трудоемкость выпуска первых трех машин значительно выше, что потребовало дополнительных инвестиций, объясняет он.
Получателем трех серийных Ил-114-300 станет авиакомпания «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» («Арктические авиалинии») – с ней ГТЛК заключила договор лизинга на ПМЭФ-2026. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, комментируя сделку, отмечал высокую востребованность машины и называл ГТЛК и «2-й Архангельский авиаотряд» надежными партнерами по вводу самолета в эксплуатацию.
Первое ВС ожидается в декабре 2026 г., еще два – в апреле 2027 г., говорил в июне губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Авиакомпания намерена использовать Ил-114-300 на 11 маршрутах. Экипажи, по словам директора по развитию перевозчика Никиты Селецкого, уже проходят переобучение на новый тип. Сейчас парк предприятия укомплектован вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-26Т, а самолетный – Ан-2 и Л-410, которые Ил-114-300 частично заменит на региональных линиях.
Ил-114-300 – полностью российский турбовинтовой самолет для региональных перевозок, созданный на базе Ил-114. Программа модернизации и возобновления серийного выпуска самолета ведется по поручению президента РФ. Самолет создается для региональных авиалиний на замену устаревшим Ан-24 и иностранным самолетам аналогичного класса.
В сентябре управляющий директор «Ила» Даниил Бренерман сообщил, что производитель планирует поэтапно увеличивать выпуск Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три самолета, план на 2028 г. – шесть воздушных судов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин («Ведомости» писали об этом 3 сентября). Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 ед.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что финансовые параметры сделки с учетом накопленной инфляции неизбежно должны были измениться. По его оценке, масштаб дофинансирования определен исходя из фактических потребных затрат на исполнение контракта. При этом, несмотря на увеличение стоимости сделки, она не станет высокомаржинальной ни для производителя, ни для лизинговой компании, полагает эксперт.
«Ведомости» направили вопросы в ГТЛК и «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд».