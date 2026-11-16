Кабмин выделил более 3 млрд рублей на достройку первых Ил-114-300

В сентябре управляющий директор «Ила» Даниил Бренерман сообщил, что производитель планирует поэтапно увеличивать выпуск Ил-114-300 до 12 ед. в год к 2031 г. В 2026–2027 гг. предприятие планирует произвести три самолета, план на 2028 г. – шесть воздушных судов, в 2029 и 2030 гг. – по девять, а с 2031 г. планируется выйти на ежегодный выпуск 12 машин («Ведомости» писали об этом 3 сентября). Всего за 10 лет к 2036 г. объем выпуска Ил-114-300 может составить почти 100 ед.