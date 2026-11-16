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Главная / Политика /

Трамп: Путин мог бы действовать жестче с Украиной

Анна Суслова
The White House
The White House

Президент России Владимир Путин мог бы действовать жестче в отношении Украины. Об этом журналистам в Белом доме заявил глава США Дональд Трамп.

«Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жестче», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп отметил, что Путин стремится достичь соглашения по Украине, и добавил, что хочет обсудить тему урегулирования украинского вопроса с лидерами России и КНР на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18–19 ноября.

13 октября Трамп заявил, что Путин хочет заключить мирное соглашение по Украине больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Он порекомендовал украинскому лидеру сосредоточиться на заключении мирного соглашения, а не на «разговорах о них».

9 ноября американский лидер отметил, что Украина проявила большое неуважение к России на одной из встреч. Он также в очередной раз подчеркнул, что между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует «огромная ненависть».

16 ноября Трамп сообщил о предстоящей двусторонней встрече с Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

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