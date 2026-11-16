Александр Чачава вышел из СД «Яндекса» после санкций

Чачава стал акционером «Яндекса» в 2024 г. после реструктуризации бизнеса компании. В феврале 2026 г. инвестор увеличил свою долю с 16,03 до 19,69% уставного капитала, объяснив решение уверенностью в долгосрочной стратегии компании и перспективах ее развития.