Александр Чачава стал владельцем 19,69% «Яндекса»
Совладелец Ozon и «Яндекса» Александр Чачава 3 февраля увеличил долю в последней на 3,72%, став владельцем 19,69% уставного капитала компании. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Основным владельцем МКАО после сделки стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами компании. В материалах Yandex N.V. говорилось, что топ-менеджмент «Яндекса» получит долю 35% в ЗПИФе через компанию FMP и станет самым крупным пайщиком. Доли в ЗПИФе будут распределены между пятью структурами: 35% – FMP, 25% – «Инфинити менеджмент» (Чачава), 15% – «Аргонавт» («Лукойл»), 15% – «Айти. Развитие» (Павел Прасс) и 10% – «Меридиан-сервис» (Александр Рязанов).
После завершения сделки по выходу Yandex N.V. из капитала доля Чачавы через его структуры составила 16,03% – одна из крупнейших среди новых владельцев. Это сравнимо с долей самой команды менеджеров «Яндекса» (16,3%). Ранее он был одним из участников ЗПИФ «Консорциум. Первый», владевшего российским бизнесом Yandex после ухода материнской компании с NASDAQ.