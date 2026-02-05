Александр Чачава стал владельцем 19,69% «Яндекса»

После завершения сделки по выходу Yandex N.V. из капитала доля Чачавы через его структуры составила 16,03% – одна из крупнейших среди новых владельцев. Это сравнимо с долей самой команды менеджеров «Яндекса» (16,3%). Ранее он был одним из участников ЗПИФ «Консорциум. Первый», владевшего российским бизнесом Yandex после ухода материнской компании с NASDAQ.