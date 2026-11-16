Министр Попович: Сербия не введет санкции против России после выборов
Сербия сохранит отказ от введения санкций против России после парламентских выборов, несмотря на давление западных стран. Об этом на пленарном заседании генассамблеи движения «Единой России» «За свободу наций!» заявил министр правительства республики, председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
«Несмотря на многочисленное давление со стороны Запада, Сербия неуклонно придерживается своего решения: не вводить санкции против России», – подчеркнул Попович.
По его словам, Сербия заинтересована в сотрудничестве со всеми государствами, которые уважают ее независимость, национальные интересы и право самостоятельно принимать решения. Министр назвал Россию ближайшим другом и надежным союзником сербского народа, а также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Он добавил, что Белград выступает за построение справедливого многополярного мира.
25 октября в Сербии прошли досрочные парламентские выборы, на которых победил оппозиционный блок «Студенческий список». Бывший президент страны Александр Вучич признал поражение своей политической силы.
Представитель победившего объединения Йово Бакич заявил, что новые власти Сербии не намерены вводить ограничения против России. По его словам, страна сама пережила санкции ООН и понимает их последствия. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс Белграда в отношении Москвы не изменится.
11 ноября глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на сохранение партнерских отношений с Белградом после смены власти в республике.