Министр Попович: Сербия не введет санкции против России после выборов

По его словам, Сербия заинтересована в сотрудничестве со всеми государствами, которые уважают ее независимость, национальные интересы и право самостоятельно принимать решения. Министр назвал Россию ближайшим другом и надежным союзником сербского народа, а также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Он добавил, что Белград выступает за построение справедливого многополярного мира.