«Логика молока» запустила производство на казанском комбинате «Эдельвейс»

По итогам первого полугодия выручка «Логики молока» выросла на 3,5% год к году и составила 84,5 млрд руб. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 000 т. Компания заявила, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн т готовой продукции. Поставки за рубеж выросли на 6% в натуральном выражении (до 8300 т) и на 3% – в денежном (до 1,7 млрд руб.).