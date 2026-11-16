«Логика молока» запустила производство на казанском комбинате «Эдельвейс»
«Логика молока» запустила производство сухого молока на комбинате «Эдельвейс» в Казани. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Строительство нового цеха началось еще в 2024 г., и совокупные инвестиции в проект составили порядка 1 млрд руб. Мощность переработки составляет 100 т сухого молока в сутки, а выпуска – более 3000 т в год. В компании заявили, что новый цех позволит разрабатывать и выпускать на рынок продукцию с повышенным содержанием белка.
В 2027–2028 гг. инвестиции в предприятие составят почти 2 млрд руб., которые будут направлены на замену линии по производству наиболее востребованных молочных продуктов и детского питания, установку коллаборативных роботов на «концах» линий и модернизацию вспомогательного оборудования.
В октябре «Логика молока» выкупила владельцев брендов растительных напитков 5Yes! (ООО «Полигрин») и Velle (ООО «Велле холдинг»). В «Логике молока» «Ведомостям» объяснили, что приобретение этих активов – шаг к реализации стратегии до 2030 г., которая предполагает увеличение доли на рынке растительных продуктов, а также расширение присутствия в сегменте HoReCa.
По итогам первого полугодия выручка «Логики молока» выросла на 3,5% год к году и составила 84,5 млрд руб. Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 000 т. Компания заявила, что рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 млн т готовой продукции. Поставки за рубеж выросли на 6% в натуральном выражении (до 8300 т) и на 3% – в денежном (до 1,7 млрд руб.).