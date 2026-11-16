ВТБ и Wildberries объединят данные о счетах клиентов банков

Всего ВТБ может выпустить 6,29 млрд обыкновенных акций – на 48,68% больше, чем было в обращении на 6 июня (12,93 млрд). Такой потолок заложен в проспекте, который ЦБ зарегистрировал в июле. При полном размещении ВТБ получил бы 547,46 млрд руб., но менеджмент ориентирует рынок на нижнюю границу диапазона – 300–400 млрд руб. 30 октября первый зампред правления Дмитрий Пьянов говорил, что параметры не изменились.