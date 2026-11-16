ВТБ и Wildberries объединят данные о счетах клиентов банков
ВТБ и Wildberries запустили пилотный проект, который позволит клиентам управлять деньгами в двух банках через единый интерфейс. Об этом ВТБ сообщил «Ведомостям».
Новый функционал станет доступен только с согласия клиента. При обмене данными обеспечивается самый высокий уровень защиты информации, заявили в банке.
На первом этапе в приложении «ВТБ онлайн» будет виден баланс кошелька на Wildberries, а в кошельке на маркетплейсе - счета, баланс и вклады в ВТБ. Пользователь сможет переводить деньги между своими счетами по СПБ. Банки планируют также открыть доступ к истории операций и другим функциям.
В ВТБ напомнили, что банк уже тестирует подобные проекты с «Т-банком» и «Альфа-банком». В пилотах с кредитными организациями клиентам также доступен просмотр текущих счетов, дебетовых карт и истории операций.
ВТБ планирует приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. На эти цели набсовет ВТБ предложил провести большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Средства должны пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB». Сделка откладывалась с лета несколько раз.
12 ноября ВТБ открыл акционерам подписку на допэмиссию. Так, владельцы акций на 6 июня 2026 г. могут подать заявления и оплатить новые бумаги с 13 по 30 ноября 2026 г. включительно. Цена – 87 руб. за акцию, ее утвердило годовое собрание акционеров 30 июня. На каждую имеющуюся акцию можно купить около 0,49 новой. Предложить бумаги остальным инвесторам ВТБ сможет только после этого – до конца срока преимущественного права другие способы размещения запрещены.
Всего ВТБ может выпустить 6,29 млрд обыкновенных акций – на 48,68% больше, чем было в обращении на 6 июня (12,93 млрд). Такой потолок заложен в проспекте, который ЦБ зарегистрировал в июле. При полном размещении ВТБ получил бы 547,46 млрд руб., но менеджмент ориентирует рынок на нижнюю границу диапазона – 300–400 млрд руб. 30 октября первый зампред правления Дмитрий Пьянов говорил, что параметры не изменились.