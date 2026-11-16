Песков: необходимо прояснить позицию Европы по переговорам по Украине
Необходимо прояснить позицию европейских стран по урегулированию конфликта на Украине, чтобы оценить целесообразность их участия в переговорном процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, переговоры проходили в трехстороннем формате, однако также обсуждалась возможность подключения к ним европейских представителей. Песков отметил, что Москве важно понять, может ли позиция европейских стран способствовать продвижению мирного процесса.
Представитель Кремля обратил внимание на заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков о продолжении безоговорочной поддержки Украины и усилении давления на Россию. По его оценке, подобные заявления не свидетельствуют о готовности содействовать урегулированию.
До этого фон дер Ляйен заявила о намерении Европы принять участие в переговорах в формате E5 + ЕС. По ее словам, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».
15 ноября Песков сообщал ТАСС, что выдвинутая Евросоюзом переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Тогда же он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Вместе с тем представитель Кремля предупредил, что при отсутствии договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые заявления фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас об урегулировании украинского вопроса без учета интересов России. Глава МИДа отметил, что председатель ЕК заявляет, будто сначала должно быть перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности. Каллас, в свою очередь, говорит, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России. По словам министра, такие размышления абсолютно тупиковые и он надеется, что все это понимают.
12 ноября Каллас заявила, что интересы ЕС на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должны представлять она и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты представлять интересы Евросоюза на переговорах, она подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель руководствуются собственными интересами.