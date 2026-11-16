Песков: необходимо прояснить позицию Европы по переговорам по Украине

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые заявления фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас об урегулировании украинского вопроса без учета интересов России. Глава МИДа отметил, что председатель ЕК заявляет, будто сначала должно быть перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности. Каллас, в свою очередь, говорит, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России. По словам министра, такие размышления абсолютно тупиковые и он надеется, что все это понимают.