Путин: Россия отвергает любые формы неоколониализма
Россия выступает против любых проявлений неоколониализма, в том числе силового и санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Генеральной ассамблеи международного движения «За свободу наций!». Обращение на пленарном заседании зачитал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление», – говорится в послании главы государства.
Путин подчеркнул, что Москва поддерживает стремление стран мирового большинства к укреплению суверенитета и независимости. По его словам, международное сотрудничество должно основываться на общепризнанных правовых нормах, уважении интересов государств и взаимной выгоде.
Президент выразил уверенность, что работа участников ассамблеи будет способствовать утверждению принципов справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях.
26 октября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал проведение Генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!» в Москве. Он предложил организовать семинар с участием юристов стран мирового большинства для разработки общих определений колониализма и неоколониализма и их закрепления в международном праве.