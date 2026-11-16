Путин: Россия отвергает любые формы неоколониализма

Россия выступает против любых проявлений неоколониализма, в том числе силового и санкционного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Генеральной ассамблеи международного движения «За свободу наций!». Обращение на пленарном заседании зачитал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.