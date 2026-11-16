Минтранс: при атаке на Крымский мост предварительно никто не пострадал

Движение автомобилей по мосту приостановили в 02:22 мск. По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», из-за ограничений задерживались четыре пассажирских поезда, следовавших в Крым. По состоянию на 09:00 мск время задержки составляло от двух до 4,5 часа.