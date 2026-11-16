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Главная / Политика /

Минтранс: при атаке на Крымский мост предварительно никто не пострадал

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

В результате атаки беспилотников на инфраструктуру Крымского моста, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Ранее 16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта ограничили ориентировочно до середины дня. По словам Аксенова, для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

Движение автомобилей по мосту приостановили в 02:22 мск. По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», из-за ограничений задерживались четыре пассажирских поезда, следовавших в Крым. По состоянию на 09:00 мск время задержки составляло от двух до 4,5 часа.

В ночь на 16 ноября российские средства ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами страны, включая Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.

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