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Иордания заблокировала доступ к мессенджеру Telegram

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти Иордании ограничили доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Такое решение принято в целях защиты национальной безопасности и цифровой среды, сообщили в управлении общественной безопасности королевства, передает Jordan News Agency.

В заявлении ведомства говорится, что блокировка направлена на повышение цифровой безопасности, защиту пользователей и пресечение незаконной деятельности с использованием онлайн-платформ.

По оценке иорданских властей, Telegram может использоваться для распространения экстремистских и радикальных идей, а также совершения киберпреступлений, представляющих угрозу национальной безопасности.

22 июня Telegram вернулся в Google Play для пользователей в Индии по истечении временного запрета, введенного властями страны 16 июня. Блокировка была введена по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других мошеннических схем.

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