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Telegram снова стал доступен в Индии после временной блокировки

Ведомости

Мессенджер Telegram вернулся в Google Play для пользователей в Индии после того, как временный запрет, введенный властями страны, истек 22 июня. Об этом сообщает The Times of India.

Вернуть приложение в App Store пока не удалось – процесс восстановления на платформе Apple, по данным издания, займет больше времени. Блокировка была введена по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других мошеннических схем.

Запрет действовал до 22 июня. По данным издания, за сутки после введения ограничений в Индии было зафиксировано 919 000 загрузок VPN. Национальное агентство тестирования (NTA) поблагодарило министерство электроники и информационных технологий за «своевременные и выверенные» меры, пишет The Times of India.

16 июня власти Индии заблокировали Telegram до 22 июня в связи с мошенническими схемами по продаже поддельных билетов на вступительные экзамены в медвузы, а основатель мессенджера Павел Дуров назвал это решение ошибкой. 19 июня суд Дели отклонил апелляцию Telegram на временную блокировку.

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