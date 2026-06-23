Telegram снова стал доступен в Индии после временной блокировки

Вернуть приложение в App Store пока не удалось – процесс восстановления на платформе Apple, по данным издания, займет больше времени. Блокировка была введена по требованию властей в связи с тем, что мошенники использовали Telegram-каналы для продажи поддельных билетов на вступительные экзамены в медицинские вузы (NEET-UG 2026) и организации других мошеннических схем.