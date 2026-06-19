Суд в Индии отклонил апелляцию на блокировку Telegram

16 июня министерство образования Индии распорядилось заблокировать Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Экзамен был отложен из-за утечки данных в Telegram.