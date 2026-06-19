Суд в Индии отклонил апелляцию на блокировку Telegram
Высокий суд Дели отклонил апелляцию Telegram на решение о временной блокировке мессенджера в стране. Об этом пишет The Economic Times.
«Правительственное распоряжение вполне обосновано. Платформа может быть запрещена в соответствии с Законом об информационных технологиях», – объявил судья Теджас Кариа.
16 июня министерство образования Индии распорядилось заблокировать Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Экзамен был отложен из-за утечки данных в Telegram.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера в Индии наказывает 150 млн обычных пользователей и является ошибкой.