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Суд в Индии отклонил апелляцию на блокировку Telegram

Ведомости

Высокий суд Дели отклонил апелляцию Telegram на решение о временной блокировке мессенджера в стране. Об этом пишет The Economic Times.

«Правительственное распоряжение вполне обосновано. Платформа может быть запрещена в соответствии с Законом об информационных технологиях», – объявил судья Теджас Кариа.

16 июня министерство образования Индии распорядилось заблокировать Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Экзамен был отложен из-за утечки данных в Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера в Индии наказывает 150 млн обычных пользователей и является ошибкой.

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