Индия заблокировала Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах

В России Telegram заблокирован с февраля 2026 г. По данным Минцифры РФ, Роскомнадзор принял такое решение из-за того, что мессенджер систематически не выполненял требований российского законодательства. После этого Telegram начал блокировать каналы и группы, которые нарушают его политику. Так, за сутки 27 апреля администрация мессенджера заблокировала 105 491 канал и группу.