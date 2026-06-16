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Индия заблокировала Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах

Ведомости

В Индии ограничили работу мессенджера Telegram до 22 июня, чтобы повторно провести медицинский вступительный экзамен, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство образования. 

По данным издания, такие меры стали результатом того, что в мессенджер заранее попали экзаменационные вопросы. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Он должен был пройти в мае, но был отменен из-за утечки данных в Telegram.

Сейчас экзамен назначен правительством на 21 июня. «Меры в отношении Telegram приняты в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих переэкзаменовку NEET 2026», – объяснило индийское министерство образования. Власти также заявили, что «сожалеют о причиненных неудобствах», так как блокировка затронет сотни тысяч населения.

В России Telegram заблокирован с февраля 2026 г. По данным Минцифры РФ, Роскомнадзор принял такое решение из-за того, что мессенджер систематически не выполненял требований российского законодательства. После этого Telegram начал блокировать каналы и группы, которые нарушают его политику. Так, за сутки 27 апреля администрация мессенджера заблокировала 105 491 канал и группу.