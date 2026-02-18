В Минцифры объяснили причины замедления Telegram

По словам главы ведомства, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Кроме того, как указал министр, более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. По его словам, после блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад.