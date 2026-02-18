В Минцифры объяснили причины замедления Telegram

В Минцифры объяснили причины замедления TelegramМессенджер проигнорировал 150 000 запросов на удаление противоправных материалов
Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», – пояснил он на заседании Госдумы, где подводятся итоги работы Минцифры за год.
По словам главы ведомства, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Кроме того, как указал министр, более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера. По его словам, после блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические звонки пошли на спад.
«Эти 150 000 преступлений имеют процессуальный статус, идут разбирательства», – отметил он.
Министр также обвинил платформу в том, что она открыта для зарубежных спецслужб. «Есть много фактов, что доступ к переписке в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии», – сказал Шадаев.
Говоря о дальнейшей судьбе мессенджера, он указал на следующий порядок: «Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать». При этом министр подчеркнул, что его ведомство не находится в контакте с Telegram, добавил он.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram. На этом фоне сервис активизировал борьбу с нежелательным контентом. За 15-16 февраля мессенджер заблокировал более 400 000 каналов.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский говорил, что администрация Telegram контактирует с Роскомнадзором и частично удаляет противоправные материалы, но делает это выборочно. По его словам, для снятия претензий мессенджеру необходимо сделать еще несколько шагов.