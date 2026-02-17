Telegram заблокировал более 187 000 каналов за сутки
Telegram заблокировал 187 634 группы и канала 16 февраля, что стало одним из крупнейших показателей за последние недели. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику мессенджера.
Это четвертая по объему массовая блокировка за последний месяц – больше было зафиксировано 22 и 23 января, а также 15 февраля. Всего с начала февраля Telegram заблокировал 2,04 млн групп и каналов, из них 7 116 – как «связанные с терроризмом».
С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло почти 7,5 млн, включая 27 382 канала, отнесенных к террористической тематике. В Telegram отметили, что с 2015 г. модерация строится на жалобах пользователей и «проактивном мониторинге» с использованием машинного обучения. С начала 2024 г. к этим инструментам добавились алгоритмы искусственного интеллекта.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил «РИА Новости», что ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы.