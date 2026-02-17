Telegram заблокировал более 187 000 каналов за сутки

С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло почти 7,5 млн, включая 27 382 канала, отнесенных к террористической тематике. В Telegram отметили, что с 2015 г. модерация строится на жалобах пользователей и «проактивном мониторинге» с использованием машинного обучения. С начала 2024 г. к этим инструментам добавились алгоритмы искусственного интеллекта.