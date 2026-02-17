В Госдуме рассказали, что должен сделать Telegram для снятия ограничений

Чтобы Telegram не столкнулся с блокировкой, ему необходимо открыть юрлицо, начать хранить персональные данные на территории России, блокировать запрещенный контент и уплачивать налоги, рассказал Свинцов. Он напомнил, что на этой неделе мессенджер уже заблокировал более 230 000 Telegram-каналов и файлов, а потому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть, отметил Свинцов.