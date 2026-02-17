Газета
Главная / Технологии /

В Госдуме рассказали, что должен сделать Telegram для снятия ограничений

Ведомости

Ограничения с Telegram могут снять, если мессенджер будет исполнять российские законы. Это заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, с 1 апреля ограничения с компании могут быть полностью сняты. Однако это возможно при желании самой компании и выполнении комплекса мер.

Чтобы Telegram не столкнулся с блокировкой, ему необходимо открыть юрлицо, начать хранить персональные данные на территории России, блокировать запрещенный контент и уплачивать налоги, рассказал Свинцов. Он напомнил, что на этой неделе мессенджер уже заблокировал более 230 000 Telegram-каналов и файлов, а потому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть, отметил Свинцов.

Он также заявил, что дата 1 апреля, озвученная в СМИ как дата блокировки мессенджера, выбрана как «юмористическая».

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Первые ограничительные меры против мессенджера были введены в августе 2025 г. Тогда были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)).

