Telegram заблокировал около 105 000 каналов за сутки

ТАСС пишет, что за I квартал 2026 г. Telegram заблокировал на 51% больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, в 2025 г. администрация мессенджера заблокировала более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024 г.