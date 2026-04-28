Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN610,6+1,09%CNY Бирж.10,955+0,14%IMOEX2 712,63-0,72%RTSI1 142,32-0,72%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,82-0,08%
Главная / Технологии /

Telegram заблокировал около 105 000 каналов за сутки

Ведомости

Администрация Telegram за сутки 27 апреля заблокировала по всему миру свыше 105 000 каналов и групп, нарушающих его политику. Это следует из статистики на сайте мессенджера.

Всего заблокированы 105 491 канал и группа. Днем ранее, 26 апреля, под блокировку попали 92 659 сообществ.

ТАСС пишет, что за I квартал 2026 г. Telegram заблокировал на 51% больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, в 2025 г. администрация мессенджера заблокировала более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024 г.

История блокировок Telegram

Технологии / Интернет и digital

Наибольший показатель, согласно статистике Telegram, был отмечен 1 января 2026 г. Тогда администрация заблокировала почти 543 000 сообществ. На следующий день после старта замедления работы мессенджера в России, 11 февраля, администрация заблокировала 134 033 канала и групп, а 15 февраля – 254 005.

Российские власти объясняли, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за, как утверждается, систематического невыполнения требований российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента, а более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь