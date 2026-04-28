Telegram заблокировал около 105 000 каналов за сутки
Администрация Telegram за сутки 27 апреля заблокировала по всему миру свыше 105 000 каналов и групп, нарушающих его политику. Это следует из статистики на сайте мессенджера.
Всего заблокированы 105 491 канал и группа. Днем ранее, 26 апреля, под блокировку попали 92 659 сообществ.
ТАСС пишет, что за I квартал 2026 г. Telegram заблокировал на 51% больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, в 2025 г. администрация мессенджера заблокировала более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024 г.
Наибольший показатель, согласно статистике Telegram, был отмечен 1 января 2026 г. Тогда администрация заблокировала почти 543 000 сообществ. На следующий день после старта замедления работы мессенджера в России, 11 февраля, администрация заблокировала 134 033 канала и групп, а 15 февраля – 254 005.
Российские власти объясняли, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за, как утверждается, систематического невыполнения требований российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента, а более 150 000 преступлений с 2022 г. было совершено с использованием этого мессенджера.