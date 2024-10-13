История блокировок Telegram

История блокировок TelegramПавел Дуров создал платформу, которую невыгодно убирать из информационного пространства
10 октября основателю Telegram и «В контакте» Павлу Дурову исполнилось 40 лет. «В контакте» – 18, а Telegram – 11. За эти 11 лет Telegram в России стал одним из основных источников новостей, инструментов общения пользователей и каналов распространения официальной информации органов власти.
Telegram предлагает пользователям возможность создавать каналы, группы, чат-боты, что сделало его важным инструментом для медиа, бизнеса и политической коммуникации. В июле 2024 г. мировая аудитория Telegram составила 950 млн активных пользователей в месяц, весной этот показатель был 900 млн. «На пути к миллиарду», – прокомментировал Дуров достижение платформы.
Telegram был запущен 14 августа 2013 г. как мобильное приложение для обмена сообщениями, с акцентом на безопасность и защиту данных. Брат Павла, Николай Дуров, разработал собственный протокол шифрования MTProto, который стал основой для защиты данных в Telegram.
Первоначально мессенджер продвигался как безопасная альтернатива популярным платформам обмена сообщениями, таким как Viber, WhatsApp и Facebook Messenger (относятся к Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Вместе с упором на безопасность нишевый в тот момент Telegram многими воспринимался как приложение для наркодилеров, террористов и всех остальных, кому есть что скрывать.
Со слов самого Павла Дурова, идея мессенджера пришла к нему из осознания, что если единожды попасть в поле зрения силовых ведомств, безопасного способа связи уже нет.
Рубеж 100 млн активных пользователей Telegram преодолел за два с половиной года с момента запуска. Мессенджер стал особенно популярен в таких странах, как Россия, Иран, Индия, Бразилия и Индонезия.
К значительным рывкам аудитории нередко приводили проблемы с безопасностью на конкурирующих площадках, поскольку Дуров всегда делал на ней акцент. Например, в 2013 г. из-за боязни слежки в популярном KakaoTalk всего за неделю в Telegram, как заявлял его основатель, зарегистрировались 1 млн жителей Южной Кореи. История повторилась, когда у KakaoTalk возникли сбои в работе в октябре 2022 г. Проблема длилась всего несколько часов, но это стоило приложению 2 млн пользователей – они обратились к Telegram и к другой локальной платформе Line. Когда в 2014 г. в Исламской Республике Иран заблокировали Viber, у которого в стране было 20 млн пользователей, Telegram также сумел переманить к себе значительную часть этой аудитории.
Еще одна волна притока пользователей произошла в начале 2021 г., после того как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, объявив, что отныне будет делиться персональными данными пользователей с запрещенным теперь в РФ Facebook.
Telegram неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих принципов безопасности и отказа предоставлять данные пользователей властям, что привело к конфликтам с правительствами ряда стран.
В апреле 2018 г. Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории страны. Причиной блокировки стал отказ Дурова предоставить ФСБ доступ к зашифрованной переписке пользователей в соответствии с требованиями «закона Яровой». Это решение вызвало несогласие пользователей, а сам Дуров объявил о том, что Telegram будет обходить блокировки с помощью прокси-серверов и других технологий. Несмотря на усилия российских властей, мессенджер оставался доступным для значительной части пользователей. В июне 2020 г. блокировка была снята, а Роскомнадзор разрешил работу Telegram в России, однако судебное решение о блокировке так и не было отменено.
После того как Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров в Иране, использовавшихся как для повседневного общения, так и для политической активности, он также попал в поле зрения властей. В январе 2018 г. мессенджер был временно заблокирован властями страны в ответ на использование платформы для координации протестов. В апреле того же года блокировка стала постоянной. Несмотря на это, многие иранцы продолжали пользоваться Telegram через VPN.
В 2022 г. Telegram привлек внимание немецких властей после того, как платформа стала использоваться для распространения радикальных мнений, особенно в контексте антиковидных протестов. Немецкие правоохранительные органы потребовали от Telegram сотрудничества в вопросах удаления противоправного контента и идентификации пользователей, причастных к преступлениям. Дуров пообещал усилить модерацию, но Telegram остался одним из немногих популярных мессенджеров, которые предоставляют высокий уровень анонимности.
В апреле 2022 г. Верховный суд Бразилии принял решение временно заблокировать Telegram на фоне обвинений в несоблюдении местного законодательства и невыполнении судебных постановлений, связанных с борьбой с дезинформацией. Telegram оперативно принял меры, включая удаление запрещенного контента и улучшение коммуникации с властями, после чего блокировка была снята.
А самую радикальную попытку вмешаться в политику конфиденциальности мессенджера приняли власти Франции. В конце августа 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По данным французских СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами, что якобы сделало его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. 28 августа Дурова выпустили под залог, подписку о невыезде и обязательство отмечаться в полиции.
После этих событий в сентябре Telegram анонсировал новые правила работы мессенджера. «Если Telegram получит судебный ордер, подтверждающий, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона. До сих пор такого не случалось», – гласили прежние правила мессенджера. Теперь в них появились куда более расплывчатые формулировки: площадка может передать правоохранителям данные о пользователе, если он нарушил «условия предоставления услуг». Что именно считается таковым, неизвестно.
Однако, даже несмотря на это, Дуров продолжает настаивать на том, что защита частной жизни пользователей – это высший приоритет компании. «Telegram был создан для защиты активистов и простых людей от коррумпированных правительств и корпораций – мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или уклоняться от правосудия», – написал Дуров в своем канале 2 октября.