История блокировок Telegram

К значительным рывкам аудитории нередко приводили проблемы с безопасностью на конкурирующих площадках, поскольку Дуров всегда делал на ней акцент. Например, в 2013 г. из-за боязни слежки в популярном KakaoTalk всего за неделю в Telegram, как заявлял его основатель, зарегистрировались 1 млн жителей Южной Кореи. История повторилась, когда у KakaoTalk возникли сбои в работе в октябре 2022 г. Проблема длилась всего несколько часов, но это стоило приложению 2 млн пользователей – они обратились к Telegram и к другой локальной платформе Line. Когда в 2014 г. в Исламской Республике Иран заблокировали Viber, у которого в стране было 20 млн пользователей, Telegram также сумел переманить к себе значительную часть этой аудитории.