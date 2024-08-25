Кто такой Павел Дуров

Кто такой Павел Дуров24 августа предприниматель был задержан во Франции
24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. Об этом сообщил телеканал LCI (входит в группу TF1). По его данным, задержание связано с отсутствием модерации в Telegram, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами, такими как одноразовые номера и криптовалюты. LCI утверждает, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.
Павел Дуров родился в Ленинграде в 1984 г. В 2006 г. окончил филологический факультет СПбГУ по специальности «английская филология и перевод». Параллельно занимался программированием и создал ряд некоммерческих интернет-проектов.
По окончании вуза вместе со старшим братом Николаем, кандидатом физико-математических наук, в 2007 г. создал на основе студенческого форума СПбГУ аналог Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) – «ВКонтакте». Изначально соцсеть была закрытой с регистрацией по приглашению.
К 2008 г. число пользователей «Вконтакте» превысило 20 млн, параллельно началась монетизация соцсети. Дуров стал гендиректором соцсети с 20% акций. 70% получила семья Вячеслава Мирилашвили, который учился с ним в гимназии. Еще 10% получил Леа Левиев.
К 2011 г. состояние Дурова достигло 7,9 млрд руб.
В 2011 г. Mail.ru Group купила часть принадлежавших Мириашвили и Левиеву 39,99% акций «ВКонтакте». Дуров получил 12%, семья Мирилашвили 40% и Левиев 8%. В 2012 г. основной владелец Mail.ru Group Алишер Усманов передал 39,99% акций в управление Дурову, оставшемуся гендиректором. В 2013 г. Мирилашвили и Левиев продали 48% акций «ВКонтакте» фонду United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича.
В январе 2014 г. Дуров продал свою долю «ВКонтакте» Ивану Таврину, у которого ее купила через два месяца Mail.ru Group. Купив долю UCP, Mail.ru Group получила 100% «ВКонтакте». В конце апреля 2014 г. Дуров покинул пост гендиректора соцсети и уехал из России. Перед уходом с поста гендиректора «ВКонтакте» Дуров заявил, что правоохранители требовали от него предоставить данные об организаторах групп, но он отказал.
Еще в 2013 г. Дуров начал другой проект – мессенджер Telegram, число активных пользователей которого достигло к концу того же года 100 000 человек в 2014 г. – уже 15 млн, в 2020 г. – 400 млн, а на июль 2024 г. около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании мессенджер блокировался в России с 2018 г. по 2020 г.
Сейчас он заблокирован в Китае, Иране, Афганистане, мессенджеру грозят блокировкой власти Бразилии, Германии, Испании. В 2020 г. Дуров попытался на основе Telegram основать блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram.
На 2024 г. Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где он проживал большую часть времени, а также Франции, которое получил последним – в 2021 г. В августе 2024 г. Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял 279-е место (17-е место среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.