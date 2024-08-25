Кто такой Павел Дуров

Еще в 2013 г. Дуров начал другой проект – мессенджер Telegram, число активных пользователей которого достигло к концу того же года 100 000 человек в 2014 г. – уже 15 млн, в 2020 г. – 400 млн, а на июль 2024 г. около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании мессенджер блокировался в России с 2018 г. по 2020 г.