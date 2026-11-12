Как Армению лишили права голоса в ОДКБ

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал журналистам, что последние три года Армения не уплачивала членские взносы и не направляла своих сотрудников в секретариат ОДКБ. «То есть де-факто Армения, как бы присутствуя на заседаниях Постоянного совета, не обсуждала и не принимала участия в обсуждении, поэтому был внесен в повестку дня вопрос решения о применении статьи 25 Устава ОДКБ к Армении, а эта статья гласит все то, что происходит де-факто последние практически три года», – пояснил Масадыков. По его словам, на заседании вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно повторял, что Армения потеряла интерес к участию в ОДКБ. «Мы не знаем, что ждет Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, будет на это реагировать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, что Ереван не начал процесс выхода из организации.