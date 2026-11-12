Как Армению лишили права голоса в ОДКБ

Как Армению лишили права голоса в ОДКБВопрос об исключении страны из организации не ставился
Среди принятых решений государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалось формирование мобильных подразделений ПВО при осуществлении совместных войсковых операций. Об этом президент Владимир Путин заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась 11 ноября в Кремле. И если это решение было озвучено публично, то о втором – лишении Армении голоса в организации – президент России не сказал. Но решение главы государств оформили документально.
Среди подписанных документов по итогам заседания оказалось решение о применении ст. 25 Устава ОДКБ в отношении Армении. В этой статье говорится, что в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках ОДКБ и о лишении права голоса – до полного погашения задолженности.
Сессия Совета коллективной безопасности сначала проходила в узком составе. Представителей Армении за столом, где собрались президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, не было. Они на сессию не прибыли. На заседании в узком составе было лишь краткое приветственное слово Путина – Россия в 2026 г. председательствует в ОДКБ. В целом же все заседание прошло в закрытом режиме. После этого сессия продолжилась в расширенном составе. В нем кроме глав государств приняли участие и члены делегации. В российской были глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, председатель Госдумы Вячеслав Володин и др.
Путин в своем выступлении сказал, что на заседании в узком составе по всем обсуждавшимся вопросам «достигнуто полное взаимопонимание», подтвержден настрой на дальнейшую совместную работу по противодействию вызовам и угрозам.
По итогам российского председательства было проведено более 100 мероприятий, в том числе большое внимание уделялось совершенствованию оперативной и боевой подготовке сил и средств коллективной безопасности. Прошли совместные учения в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и России. В частности, в Челябинской области были учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», совмещенные со стратегическими командно-штабными учениями «Центр».
Продолжалась работа по оснащению коллективных сил современными видами оружия и техникой, сказал Путин. А среди решений, которые предстоит принять по итогам сессии, и те, которые касаются авиационной составляющей и формирования мобильных подразделений ПВО при осуществлении совместных войсковых операций, подчеркнул президент.
После Путина на заседании выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон – в 2027 г. эта страна будет председательствовать в ОДКБ. В следующем году будет отмечаться 35 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 25 лет создания ОДКБ. Также на заседании выступил Вячеслав Володин, который рассказал о работе Парламентской ассамблеи ОДКБ, а глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по теме поддержки биологической безопасности и противодействии распространению инфекций.
По итогам сессии была подписана декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, решение об антитеррористической стратегии государств – членов ОДКБ до 2030 г., решение о порядке формирования мобильных подразделений ПВО для прикрытия войск ОДКБ при проведении совместных операций, решение о развитии коллективных авиационных сил ОДКБ и др. Володин сказал «Ведомостям», что по итогам заседания также было принято решение о том, что Парламентская ассамблея ОДКБ получает статус юрлица.
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал журналистам, что последние три года Армения не уплачивала членские взносы и не направляла своих сотрудников в секретариат ОДКБ. «То есть де-факто Армения, как бы присутствуя на заседаниях Постоянного совета, не обсуждала и не принимала участия в обсуждении, поэтому был внесен в повестку дня вопрос решения о применении статьи 25 Устава ОДКБ к Армении, а эта статья гласит все то, что происходит де-факто последние практически три года», – пояснил Масадыков. По его словам, на заседании вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно повторял, что Армения потеряла интерес к участию в ОДКБ. «Мы не знаем, что ждет Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, будет на это реагировать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, что Ереван не начал процесс выхода из организации.
Охлаждение отношений Армении с Россией и в целом с ОДКБ началось осенью 2020 г. после окончания второй карабахской войны, в результате которой Баку восстановил контроль над большей частью территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ереван тогда обвинил Москву и союзников в том, что они не вмешались в конфликт на их стороне – как члена ОДКБ. А после серии вооруженных столкновений непосредственно на армяно-азербайджанской границе в 2022 и 2023 гг. армянские власти фактически запустили процесс пересмотра своего участия в ОДКБ.
В 2024 г. Ереван отозвал своего представителя из военной организации, перестал выплачивать членские взносы. В том же году по требованию армянских властей российские пограничники прекратили нести службу в армянском аэропорту «Звартноц». Кроме этого с тех пор армянские вооруженные силы не проводят совместные военные учения в рамках ОДКБ.
Лейтмотивом сегодняшней встречи глав государств ОДКБ стало обсуждение вопросов, связанных с ролью Армении в организации, отмечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Хотя участники заседания не стали исключать закавказскую республику из блока, они оставили еще Еревану пространство для самостоятельного определения перспектив своего участия, говорит политолог: «ОДКБ сохранит институциональную прочность и без формального участия армянских представителей. Свидетельством этого стало подписание в том числе документов о порядке формирования мобильных подразделений средств ПВО и о развитии коллективных авиационных сил ОДКБ. Россия обладает богатым опытом на этом направлении и может существенно укрепить возможности союзников».
Решение о лишении Армении права голоса в ОДКБ фиксирует тренд на отдаление республики от военного блока, говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа ИВ РАН Андрей Быков. Ереван при этом продолжает сохранять интерес к ЕАЭС и два этих процесса не обязательно должны быть взаимосвязаны, а их векторы совпадать, отметил политолог: «Армения сохраняет право членства в ОДКБ и, соответственно, право на использование мер коллективной обороны».
Соглашения о порядке формирования средств ПВО и развития коллективных авиационных сил ОДКБ констатируют изменения военно-тактической ситуации на евразийском пространстве, говорит Быков. Сегодня у многих государств появляются новые виды войск, это создает новые возможности ведения военных действий, но вместе с ними возникают новые угрозы, поскольку отставание в этих направлениях развития вооружений способно резко снизить обороноспособность как отдельных стран, так и ОДКБ в целом, отмечает он: «В значительной мере это еще и технологический вызов». Одним из перспективных родов войск, по словам аналитика, являются беспилотники, а их использование сможет существенно повысить безопасность России и ее союзников.-