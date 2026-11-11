Низкую загрузку мощностей «Гособлака» оценили в 2,7 млрд рублей

Низкую загрузку мощностей «Гособлака» оценили в 2,7 млрд рублейЭто объясняют необходимостью резервирования ресурсов для госинформсистем
Мощности государственной единой облачной платформы «Гособлако» в ряде случаев оказались загружены менее, чем наполовину. К таким выводам пришла Счетная палата (СП), проанализировав деятельность компании «Ростелеком», поставщика услуг для платформы в 2023-2026 гг. («Ведомости» ознакомились с документом). Согласно выводам аудиторов, на простаивающие мощности «Гособлака» ушло 2,7 млрд руб.
Госресурсы в «облаках»
Согласно инфографике СП, виртуальная оперативная память vRAM, которая использовалась в тестовой среде Социального фонда России госинформсистемы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» была ниже порогового уровня загрузки с мая 2024 г. по март 2026 г. (за исключением августа 2025 г.). Она достигала от 30% до 75% на пике. Тогда как пороговые значения для vRAM установлены на уровне 80%, говорится в отчете. Другие данные в графике не приводятся или отсутствуют целевые значения по показателям.
Кроме того, за работу платформы Минцифры предъявило «Ростелекому» неустойки на сумму 1,35 млрд руб. Нарушения касались доступности информсистем, несвоевременного предоставления сведений о соисполнителях и отсутствия данных об использовании ресурсов платформы. Представитель «Ростелекома» воздержался от комментариев.
При этом механизм управления ресурсами «Гособлака» позволил сэкономить 16,6 млрд руб., или 30,2% от изначально запланированных объемов заказов, говорится в отчете СП. Совокупная стоимость заказов облачных услуг через «Гособлако» в 2023-2026 гг. составила 37,7 млрд руб. При этом почти 85% суммы, или около 32 млрд руб., пришлось на четырех крупнейших потребителей платформы в порядке убывания – Минцифры, Социальный фонд России, Росреестр и Минздрав.
Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, недостаточная загрузка не означает, что мощности не использовались. «Ресурсы предоставлялись для работы информационных систем ведомств, а интенсивность их использования может меняться», – добавил он. Нагрузка может быть ниже допустимой из-за сезонности, разработки систем или резервирования мощностей для обеспечения отказоустойчивости, добавил он. Без учета этих факторов резкий рост нагрузки может нарушить работу информационных систем, подчеркнул представитель Минцифры.
«Ростелеком» оказывает услуги на надлежащем уровне, при этом тарифы большинства услуг «Гособлака» существенно ниже рыночных, добавил представитель Минцифры. «За отчетный период у Минцифры были замечания, однако они касались не столько качества оказания услуг, сколько соблюдения условий контрактов, порядка отчетности и иных обязательств», – рассказал он.
Если значительная часть мощностей не используется, стоимость единицы полезной нагрузки для государства возрастает, объясняет советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. Это не значит, что деньги потрачены впустую, но это значит, что отдача от них ниже проектной, говорит он. Недозагрузка часто сигнализирует о том, что планирование мощностей велось без достаточной обратной связи с ведомствами, подытожил эксперт.
При этом наличие свободных ресурсов может быть не потерей, а страховкой, считает независимый эксперт в области информационной безопасности Денис Батранков. На примере атак на крупные дата-центры, на этапе развертывания систем наличие свободного резерва обосновано, отметил он.
В России органы госвласти все еще отстают от бизнеса по вопросам цифровизации, добавил заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В.Ломоносова Тимофей Воронин. Кроме того, платформа сама находится в процессе развития, считает партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Постников. Концепцию меняли с инфраструктурного сервиса на «общественное облако», и ведомствам нужно время, чтобы привести системы в соответствие и встроить новые правила использования платформы в планы, заключил он. Загрузка будет расти со временем: документов много, хранить их нужно долго, поэтому объемы накапливаются, добавил директор IT-сервисов и инфраструктуры X5 Digital Михаил Буйлов. Оборудование эффективнее закупить полностью один раз, чем докупать небольшими партиями: так средства расходуются рациональнее, заключил он.