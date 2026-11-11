Низкую загрузку мощностей «Гособлака» оценили в 2,7 млрд рублей

В России органы госвласти все еще отстают от бизнеса по вопросам цифровизации, добавил заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М.В.Ломоносова Тимофей Воронин. Кроме того, платформа сама находится в процессе развития, считает партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Постников. Концепцию меняли с инфраструктурного сервиса на «общественное облако», и ведомствам нужно время, чтобы привести системы в соответствие и встроить новые правила использования платформы в планы, заключил он. Загрузка будет расти со временем: документов много, хранить их нужно долго, поэтому объемы накапливаются, добавил директор IT-сервисов и инфраструктуры X5 Digital Михаил Буйлов. Оборудование эффективнее закупить полностью один раз, чем докупать небольшими партиями: так средства расходуются рациональнее, заключил он.