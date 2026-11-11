FT: банкиры планируют повысить оценку Anthropic на IPO до $1,5 трлн
Банки, организующие первичное публичное предложение (IPO) Anthropic, рассматривают возможность повысить оценку компании до $1,5 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на собеседников. Из-за высокого спроса со стороны инвесторов цена размещения акций может стать выше заявленного диапазона в $70–78.
Исходя из числа акций, Bloomberg и Reuters посчитали, что при размещении по верхней границе ценового диапазона капитализация компании может составить $1 трлн. По данным Financial Times, оценка с учетом полного разводнения капитала может достичь $1,4 трлн. В расчет входят опционы сотрудников и акции с ограничениями на обращение.
Также Anthropic проведет частное размещение. Стратегические инвесторы компании, такие как Google, Nvidia, Microsoft и другие, купят акции на $26 млрд по цене IPO. По расчетам Financial Times, если Anthropic повысит цену размещения, общая сумма привлеченных средств превысит $100 млрд.
В октябре Anthropic подала заявку на IPO на бирже Nasdaq под тикером ANT. Организаторами размещения выступают банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие. В рамках IPO свои акции предложат не только сама компания, но и некоторые из ее акционеров. 10 ноября Anthropic объявила предварительный ценовой диапазон IPO, а также что она планирует предложить 825 млн акций и привлечь до $64,4 млрд. Изначально инвесторы ожидали, что оценка при выходе на биржу составит $2 трлн.