FT: банкиры планируют повысить оценку Anthropic на IPO до $1,5 трлн

В октябре Anthropic подала заявку на IPO на бирже Nasdaq под тикером ANT. Организаторами размещения выступают банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие. В рамках IPO свои акции предложат не только сама компания, но и некоторые из ее акционеров. 10 ноября Anthropic объявила предварительный ценовой диапазон IPO, а также что она планирует предложить 825 млн акций и привлечь до $64,4 млрд. Изначально инвесторы ожидали, что оценка при выходе на биржу составит $2 трлн.