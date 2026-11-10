Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26235
Минфин анонсировал аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков – 26250 и 26235. Это следует из информации на сайте ведомства.
Размещение пройдет 11 ноября. ОФЗ-ПД выпуска № 26250RMFS установлены с датой погашения 10 июня 2037 г. ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS – 12 марта 2031 г.
Заявки на аукционы могут подаваться через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день (код расчетов – B01).
Прошлое размещение прошло 28 октября. Тогда проводились аукционы по выпускам 26254 и 26244.
14 октября «Ведомости» писали, что высокая доходность ОФЗ перестала компенсировать инвесторам риски, связанные с дефицитом бюджета, неопределенностью траектории ключевой ставки и геополитической напряженностью, считают некоторые опрошенные управляющие компании (УК).