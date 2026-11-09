Цена нефти Brent впервые с сентября опустилась ниже $91 за баррель

2 ноября мировые цены на нефть снизились более чем на 4% на фоне сообщений о переговорах Ирана с посредниками из Катара по урегулированию ближневосточного конфликта. По данным лондонской биржи ICE Futures на 14:39 мск, январские фьючерсы на Brent дешевели на 4,36% до $108,48 за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 4,53% до $99,40 за баррель. Падение котировок происходит после роста в октябре, когда Brent подорожала на 13,6%, а WTI – на 15,2%.