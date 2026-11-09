Цена нефти Brent впервые с сентября опустилась ниже $91 за баррель
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов опускалась ниже $91 за баррель впервые с 1 сентября 2026 г., следует из данных биржи.
По состоянию на 22:38 мск котировки снижались на 7,45%, до $91 за баррель. Через четыре минуты падение ускорилось до 7,89%, а цена достигла $90,56 за баррель.
К 22:47 мск Brent замедлила снижение: фьючерсы торговались на уровне $91,38 за баррель, что на 7,06% ниже предыдущего закрытия.
Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI в это же время дешевели на 5,6%, до $85,74 за баррель.
На Московской бирже цена январского фьючерса на Brent снизилась на 3% до $94,7 за баррель. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,6% до $88,1 за баррель.
2 ноября мировые цены на нефть снизились более чем на 4% на фоне сообщений о переговорах Ирана с посредниками из Катара по урегулированию ближневосточного конфликта. По данным лондонской биржи ICE Futures на 14:39 мск, январские фьючерсы на Brent дешевели на 4,36% до $108,48 за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 4,53% до $99,40 за баррель. Падение котировок происходит после роста в октябре, когда Brent подорожала на 13,6%, а WTI – на 15,2%.