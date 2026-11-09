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Главная / Инвестиции /

Акции «КамАЗа» растут на 15% после заявления Путина

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость котировок ПАО «КАМАЗ» росла более чем на 16% днем 9 ноября относительно прошлого дня, следует из данных Мосбиржи.

На 16:35 мск стоимость достигала 70,1 руб. за бумагу. Позже цена пошла вниз и составила 64,9 руб. на 17:28 мск.

Это произошло вскоре после заявления президента РФ Владимира Путина о поддержке машиностроения. На встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым президент предложил создать программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Минниханов в ответ заявил, что программу можно создать при поддержке лизинговых компаний.

21 октября КАМАЗ отчитался по РСБУ за девять месяцев 2026 г. Выручка ПАО составила 214,23 млрд руб., что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Валовая прибыль компании составила 12,02 млрд руб. Сумма в 2,2 раза превысила результат за три квартала 2025 г. Чистый убыток компании сократился на 35% год у году – до 18,9 млрд руб.

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