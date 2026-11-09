Акции «КамАЗа» растут на 15% после заявления Путина

21 октября КАМАЗ отчитался по РСБУ за девять месяцев 2026 г. Выручка ПАО составила 214,23 млрд руб., что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года. Валовая прибыль компании составила 12,02 млрд руб. Сумма в 2,2 раза превысила результат за три квартала 2025 г. Чистый убыток компании сократился на 35% год у году – до 18,9 млрд руб.