Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363+0,66%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 475,13+0,46%RTSI949,26+0,46%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Алроса» приостановила добычу на части нерентабельных месторождений

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Алмазодобывающая компания «Алроса» временно приостановила добычу на ряде наименее рентабельных месторождений, в том числе дочернего предприятия «Алмазы Анабара», для сокращения затрат. Об этом заявил гендиректор компании Павел Маринычев в интервью телеканалу «Алмазный край».

«Приостановили добычу на наименее рентабельных наших месторождениях. <...> Мы оптимизируем свои затраты», – сообщил Маринычев.

По его словам, большинство постоянных сотрудников и часть работников по срочным контрактам переведут на другие участки. Среди них Маринычев назвал действующий золотодобывающий участок Хаптасыннах в Якутии и Дегдеканское месторождение в Магаданской области.

Гендиректор добавил, что при формировании бюджета на 2026 г. компания уже сократила социальные инвестиции в коллектив и регионы присутствия. Эти меры сохраняются, при этом Маринычев не исключил дополнительного сокращения расходов.

В марте 2025 г. «Алроса» объявила о временной приостановке добычи на нескольких месторождениях. Консервация объектов должна была сократить прямые затраты на 9 млрд руб. в год.

28 сентября компания сообщила о снижении добычи за первое полугодие 2026 г. до 11,8 млн карат против 11,9 млн карат годом ранее.

По итогам девяти месяцев 2026 г. «Алроса» получила чистый убыток по РСБУ в размере 23,56 млрд руб. против прибыли в 35,75 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 24%, до 118,33 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её