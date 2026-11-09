«Алроса» приостановила добычу на части нерентабельных месторождений
«Приостановили добычу на наименее рентабельных наших месторождениях. <...> Мы оптимизируем свои затраты», – сообщил Маринычев.
По его словам, большинство постоянных сотрудников и часть работников по срочным контрактам переведут на другие участки. Среди них Маринычев назвал действующий золотодобывающий участок Хаптасыннах в Якутии и Дегдеканское месторождение в Магаданской области.
Гендиректор добавил, что при формировании бюджета на 2026 г. компания уже сократила социальные инвестиции в коллектив и регионы присутствия. Эти меры сохраняются, при этом Маринычев не исключил дополнительного сокращения расходов.
В марте 2025 г. «Алроса» объявила о временной приостановке добычи на нескольких месторождениях. Консервация объектов должна была сократить прямые затраты на 9 млрд руб. в год.
28 сентября компания сообщила о снижении добычи за первое полугодие 2026 г. до 11,8 млн карат против 11,9 млн карат годом ранее.
По итогам девяти месяцев 2026 г. «Алроса» получила чистый убыток по РСБУ в размере 23,56 млрд руб. против прибыли в 35,75 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 24%, до 118,33 млрд руб.