ФАС проконтролирует тарифы на обслуживание газового оборудования
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует тарифы на услуги по обслуживанию газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее ФАС получила полномочия по регулированию стоимости технического обслуживания, установки и замены внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). С 1 марта начали действовать утвержденные антимонопольным ведомством методические указания по расчету размера платы за техническое обслуживание ВДГО и ВКГО.
На их основе региональные службы по тарифам (РСТ) утверждают единые стандартизированные тарифные ставки на техническое обслуживание, установку и замену газового оборудования.
В соответствии с действующим порядком РСТ должны до 31 декабря текущего года утвердить такие тарифы на 2027 г.
21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин примет решение по вопросу введения льгот для добычи трудноизвлекаемого газа до конца октября 2026 г. Он отметил, что нефтегазовые компании представили в Минфин финансово-экономические модели предоставления льгот. При этом на части участков недр и месторождений запасы трудноизвлекаемого газа находятся рядом с традиционными запасами, что требует выработки методики раздельного учета добычи, заявил чиновник.