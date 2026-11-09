ФАС проконтролирует тарифы на обслуживание газового оборудования

21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин примет решение по вопросу введения льгот для добычи трудноизвлекаемого газа до конца октября 2026 г. Он отметил, что нефтегазовые компании представили в Минфин финансово-экономические модели предоставления льгот. При этом на части участков недр и месторождений запасы трудноизвлекаемого газа находятся рядом с традиционными запасами, что требует выработки методики раздельного учета добычи, заявил чиновник.