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Минфин примет решение по льготам для трудноизвлекаемого газа до конца октября

Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин примет решение по вопросу введения льгот для добычи трудноизвлекаемого газа до конца октября 2026 г. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что нефтегазовые компании представили в Минфин финансово-экономические модели предоставления льгот. При этом на части участков недр и месторождений запасы трудноизвлекаемого газа находятся рядом с традиционными запасами, что требует выработки методики раздельного учета добычи, заявил чиновник.

Сейчас Минфин обсуждает этот вопрос с Федеральной налоговой службой, Минэнерго и газодобывающими компаниями.

«В любом случае нужно определиться с позицией до конца октября», – заключил Сазанов.

Введение льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТриЗ) газа обсуждается в России не первый год. Еще в 2023 г. с такой инициативой выступил «Новатэк». В сентябре прошлого года заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что это предложение поддержало Минэнерго.

В середине сентября 2026 г. стало известно, что «Новатэк» предлагает предоставить налоговые стимулы для четырех категорий ТриЗ. Это было указано в презентации к выступлению Кудрина на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2026 в Тюмени.

Во-первых, это газ, находящийся в плотных (низкопроницаемых) породах, для добычи которого необходимо бурение протяженных горизонтальных скважин и многостадийный гидроразрыв пласта. Во-вторых, это запасы с низкой плотностью, для извлечение которых нужны точная сейсморазведка и пилотное бурение. В-третьих, запасы, извлечение которых требует применения третичных методов добычи – закачки в пласт газа или специальных агентов. И, в-четвертых, запасы на поздней стадии освоения месторождений, для извлечения которых требуются дожимные станции модернизации оборудования.

В ходе выступления Кудрин уточнил, что это консолидированная позиция компаний газовой отрасли. Он также отметил, что освоение ТриЗ позволит выполнить целевые показатели добычи Энергостратегии России до 2050 г. По словам топ-менеджера, для этого особенно важны ближайшие пять лет, так как к 2030 г. добыча газа, согласно документу, должны вырасти примерно на 30%.

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