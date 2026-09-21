Минфин примет решение по льготам для трудноизвлекаемого газа до конца октября

В ходе выступления Кудрин уточнил, что это консолидированная позиция компаний газовой отрасли. Он также отметил, что освоение ТриЗ позволит выполнить целевые показатели добычи Энергостратегии России до 2050 г. По словам топ-менеджера, для этого особенно важны ближайшие пять лет, так как к 2030 г. добыча газа, согласно документу, должны вырасти примерно на 30%.