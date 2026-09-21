Минфин примет решение по льготам для трудноизвлекаемого газа до конца октября
Минфин примет решение по вопросу введения льгот для добычи трудноизвлекаемого газа до конца октября 2026 г. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
Он отметил, что нефтегазовые компании представили в Минфин финансово-экономические модели предоставления льгот. При этом на части участков недр и месторождений запасы трудноизвлекаемого газа находятся рядом с традиционными запасами, что требует выработки методики раздельного учета добычи, заявил чиновник.
Сейчас Минфин обсуждает этот вопрос с Федеральной налоговой службой, Минэнерго и газодобывающими компаниями.
«В любом случае нужно определиться с позицией до конца октября», – заключил Сазанов.
Введение льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТриЗ) газа обсуждается в России не первый год. Еще в 2023 г. с такой инициативой выступил «Новатэк». В сентябре прошлого года заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что это предложение поддержало Минэнерго.
В середине сентября 2026 г. стало известно, что «Новатэк» предлагает предоставить налоговые стимулы для четырех категорий ТриЗ. Это было указано в презентации к выступлению Кудрина на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2026 в Тюмени.
Во-первых, это газ, находящийся в плотных (низкопроницаемых) породах, для добычи которого необходимо бурение протяженных горизонтальных скважин и многостадийный гидроразрыв пласта. Во-вторых, это запасы с низкой плотностью, для извлечение которых нужны точная сейсморазведка и пилотное бурение. В-третьих, запасы, извлечение которых требует применения третичных методов добычи – закачки в пласт газа или специальных агентов. И, в-четвертых, запасы на поздней стадии освоения месторождений, для извлечения которых требуются дожимные станции модернизации оборудования.
В ходе выступления Кудрин уточнил, что это консолидированная позиция компаний газовой отрасли. Он также отметил, что освоение ТриЗ позволит выполнить целевые показатели добычи Энергостратегии России до 2050 г. По словам топ-менеджера, для этого особенно важны ближайшие пять лет, так как к 2030 г. добыча газа, согласно документу, должны вырасти примерно на 30%.