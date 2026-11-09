Три человека погибли и 10 пропали без вести при взрыве на заводе в Турции
На заводе а заводе по производству чугуна и стали Habaş Demir-Çelik в Измире произошел взрыв. Три человека погибли, еще 14 были ранены, трое из них – тяжело, сообщает NTV.
Еще 10 человек остаются под завалами, продолжаются поисково-спасательные работы.
Инцидент произошел из-за разрыва потолочного крана и падения его в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали. В это время рабочие были на смене.
В мае как минимум 26 человек погибли и 61 пострадал в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань в центральном Китае. Власти КНР начали расследование причин происшествия и приняли меры в отношении руководства предприятия.