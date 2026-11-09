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Путин освободил Богомолова от должности замглавы Россотрудничества

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кирилл Богомолов освобожден от должности заместителя руководителя Россотрудничества, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Богомолов работал на этом посту с июля 2022 г.

До этого Богомолов занимал должности советника отдела содействия международному развитию Департамента международных финансовых отношений Минфина РФ, а позже начальника этого отдела. Перед назначением на пост замглавы Россотрудничества год отработал начальником этого ведомства.

В июне 2023 г. ему присвоен классный чин госслужбы Российской Федерации: действительный государственный советник РФ третьего класса.

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