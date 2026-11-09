В Кремле отрицают участие европейцев в переговорах в Абу-Даби
Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации», – отметил представитель Кремля. Он подчеркнул: переговоры в Абу-Даби будут вестись только Россией, Украиной и США.
9 ноября Politico и Financial Times писали, что на трехсторонние переговоры РФ, Украины и США прибудут высокопоставленные европейские чиновники. В ОАЭ будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, так называемых стран «большой тройки», следует из материала Politico.