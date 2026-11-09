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В Кремле отрицают участие европейцев в переговорах в Абу-Даби

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европа не будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации», – отметил представитель Кремля. Он подчеркнул: переговоры в Абу-Даби будут вестись только Россией, Украиной и США.

9 ноября Politico и Financial Times писали, что на трехсторонние переговоры РФ, Украины и США прибудут высокопоставленные европейские чиновники. В ОАЭ будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, так называемых стран «большой тройки», следует из материала Politico.

Трехсторонние переговоры пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Песков исключал участие европейских стран в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трехсторонний формат. Представитель Кремля заявлял, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает диалог с ней невозможным.

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