В Кремле отрицают участие европейцев в переговорах в Абу-Даби

«Есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации», – отметил представитель Кремля. Он подчеркнул: переговоры в Абу-Даби будут вестись только Россией, Украиной и США.