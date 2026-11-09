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При пожаре в Москве пострадала олимпийская чемпионка по плаванию Шурочкина

Максим Цуланов
Михаил Синицын/ТАСС
Михаил Синицын/ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в квартире на западе Москвы, она госпитализирована. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар произошел на улице Багрицкого, площадь возгорания составила 5 кв. м. По данным ТАСС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина. В результате загорелись вещи и мебель. Шурочкина доставлена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Шурочкина является двукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Она выиграла золото в групповых упражнениях на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро в 2016 г. и в Токио в 2021 г. Является 11-кратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, имеет звание заслуженного мастера спорта России.

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