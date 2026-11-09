При пожаре в Москве пострадала олимпийская чемпионка по плаванию Шурочкина

Шурочкина является двукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Она выиграла золото в групповых упражнениях на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро в 2016 г. и в Токио в 2021 г. Является 11-кратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, имеет звание заслуженного мастера спорта России.