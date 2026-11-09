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Силы ПВО сбили 430 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

За ночь силы ПВО сбили 430 украинских беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные сбивали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.

С вечера 8 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Череповца, Ярославля («Туношна»), Санкт-Петербурга («Пулково»), Саратова («Гагарин»), столичных «Домодедово» и «Внуково».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 113 украинских беспилотников. БПЛА попали в промзону города Кириши. Обломки устройства также влетели в одну из квартир в Киришах, из квартиры эвакуирована семья. Пострадавших нет. Кроме того, осколки упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.

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