Силы ПВО сбили 430 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 113 украинских беспилотников. БПЛА попали в промзону города Кириши. Обломки устройства также влетели в одну из квартир в Киришах, из квартиры эвакуирована семья. Пострадавших нет. Кроме того, осколки упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются.