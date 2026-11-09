Стрелок из Кракова умер в больнице

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили полицейские в первые минуты нападения. Погибли шесть человек. Позже дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра. Среди пострадавших были граждане России, сообщали в посольстве РФ.