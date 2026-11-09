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Стрелок из Кракова умер в больнице

Максим Цуланов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Мужчина, устроивший стрельбу в центре польского Кракова 7 ноября, умер в больнице. Об этом сообщили в полиции Малопольского воеводства в X.

«Виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице», – говорится в сообщении.

Глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар сообщил в беседе с TVN24, что его состояние сразу оценивалось как критическое и, несмотря на совершенное им злодеяние, за его жизнь шла борьба – он перенес как минимум три операции.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили полицейские в первые минуты нападения. Погибли шесть человек. Позже дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра. Среди пострадавших были граждане России, сообщали в посольстве РФ.

Пострадавшими числятся 15 человек, у 14 из них стабильное состояние. Один из пострадавших – полицейский, непосредственно участвовавший в задержании преступника, – остается в тяжелом состоянии, но его уже вывели из комы. Второй полицейский находится в стабильном состоянии.

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