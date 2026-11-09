Стрелок из Кракова умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу в центре польского Кракова 7 ноября, умер в больнице. Об этом сообщили в полиции Малопольского воеводства в X.
«Виновник трагических событий скончался сегодня утром в больнице», – говорится в сообщении.
Глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар сообщил в беседе с TVN24, что его состояние сразу оценивалось как критическое и, несмотря на совершенное им злодеяние, за его жизнь шла борьба – он перенес как минимум три операции.
Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили полицейские в первые минуты нападения. Погибли шесть человек. Позже дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра. Среди пострадавших были граждане России, сообщали в посольстве РФ.
Пострадавшими числятся 15 человек, у 14 из них стабильное состояние. Один из пострадавших – полицейский, непосредственно участвовавший в задержании преступника, – остается в тяжелом состоянии, но его уже вывели из комы. Второй полицейский находится в стабильном состоянии.